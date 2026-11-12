Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre

Redazione12 Novembre 2026
Spectators watching a game in a large, packed stadium
Photo by Ali Nuredini on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre

RAI1

20.30 UEFA Nations League – Italia Vs Francia

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.15 Splendida cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 98

ITALIA1

21.13 Le Iene

TV8

21.40 La risposta e’ nelle stelle

NOVE

21.30 Only Fun Comico Show

20

21.10 Troy

IRIS

21.17 Beverly Hills Cop

CIELO

21.20 A Good Man

27

21.14 Il principe delle donne

34

21.00 Ti presento un amico

Redazione12 Novembre 2026