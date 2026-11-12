Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 novembre
RAI1
20.30 UEFA Nations League – Italia Vs Francia
RAI2
21.20 Ore 14 Sera
RAI3
21.15 Splendida cornice
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Tutto per la mia famiglia – Stagione 2 Episodio 98
ITALIA1
21.13 Le Iene
TV8
21.40 La risposta e’ nelle stelle
NOVE
21.30 Only Fun Comico Show
20
21.10 Troy
IRIS
21.17 Beverly Hills Cop
CIELO
21.20 A Good Man
27
21.14 Il principe delle donne
34
21.00 Ti presento un amico