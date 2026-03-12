Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo

Redazione12 Marzo 2026
ONLY FUN - COMICO SHOW
RAI1

21.30 Don Matteo

RAI2

21.20 Ore14 Sera

RAI3

21.20 Splendida Cornice

RETE4

21.30 Dritto e rovescio

CANALE5

21.21 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.27 Mission Impossible – Dead Reckoning

TV8

21.00 Nottingham Forest – Midtjylland

NOVE

21.30 Only Fun – Comico Show

20

21.11 Tornare a vincere

CIELO

21.20 Rogue – Il solitario

LA5

21.21 Cinderella Story

34

21.00 Baciato dalla fortuna

