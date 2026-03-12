Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 marzo
RAI1
21.30 Don Matteo
RAI2
21.20 Ore14 Sera
RAI3
21.20 Splendida Cornice
RETE4
21.30 Dritto e rovescio
CANALE5
21.21 Forbidden Fruit
ITALIA1
21.27 Mission Impossible – Dead Reckoning
TV8
21.00 Nottingham Forest – Midtjylland
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.11 Tornare a vincere
CIELO
21.20 Rogue – Il solitario
LA5
21.21 Cinderella Story
34
21.00 Baciato dalla fortuna