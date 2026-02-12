Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di giovedì 12 febbraio
RAI1
21.30 Don Matteo
RAI2
21.00 Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
RAI3
21.20 Splendida cornice
RETE4
21.33 Dritto e rovescio
CANALE5
21.20 Striscia la Notizia
ITALIA1
21.26 Mission Impossible: Protocollo Fantasma
LA7
21.15 Piazza Pulita
TV8
21.30 Paradiso amaro
NOVE
21.30 Only Fun – Comico Show
20
21.09 Focus: niente è come sembra
CIELO
21.15 Born to Raise Hell
27
21.10 Come ti spaccio la famiglia
34
21.00 L’ultimo padrino