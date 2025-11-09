Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 9 novembre
RAI1
21.30 Màkari
RAI2
21.00 S.W.A.T.
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.32 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 La notte nel cuore
ITALIA1
21.13 Le Iene presentano: Inside
LA7
21.15 Adaline, l’eterna giovinezza
TV8
20.30 GP Brasile: Gara
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.07 Shooter
27
21.16 Rush Hour – Due mine vaganti
34
21.00 Una moglie bellissima