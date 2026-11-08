Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 novembre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 novembre
RAI1
21.30 Libera Il caso Elena Palma – Stagione 2 Episodio 5 – In amore et in bello nihil peccatur
RAI2
21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 13 – A mente fredda
RAI3
21.00 Report
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 95
ITALIA1
21.00 La Liga – Atletico Madrid Vs Barcellona
TV8
20.00 F1 – GP San Paolo – Gara
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.10 Shooter
IRIS
21.14 Indiana Jones e l’ultima crociata
CIELO
21.15 Jackie Brown
27
21.14 Colpo grosso al Drago Rosso
34
21.00 Una moglie bellissima