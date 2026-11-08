Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 novembre

Redazione8 Novembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 novembre

RAI1

21.30 Libera Il caso Elena Palma – Stagione 2 Episodio 5 – In amore et in bello nihil peccatur

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 13 – A mente fredda

RAI3

21.00 Report

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 95

ITALIA1

21.00 La Liga – Atletico Madrid Vs Barcellona

TV8

20.00 F1 – GP San Paolo – Gara

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.10 Shooter

IRIS

21.14 Indiana Jones e l’ultima crociata

CIELO

21.15 Jackie Brown

27

21.14 Colpo grosso al Drago Rosso

34

21.00 Una moglie bellissima

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione8 Novembre 2026