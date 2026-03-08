Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo

Redazione8 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo

RAI1

21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 Divorzio a Las Vegas

RAI3

21.20 Presa Diretta

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.13 Le Iene

TV8

21.30 Operation Fortune

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.10 Taken – La vendetta

CIELO

21.20 Ladyhawke

IRIS

21.14 Forrest Gump

27

21.14 Il principe cerca moglie

34

21.00 Tre di troppo

Redazione8 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©