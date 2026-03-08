Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo
RAI1
21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore
RAI2
21.00 Divorzio a Las Vegas
RAI3
21.20 Presa Diretta
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Chi vuol essere milionario
ITALIA1
21.13 Le Iene
TV8
21.30 Operation Fortune
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Taken – La vendetta
CIELO
21.20 Ladyhawke
IRIS
21.14 Forrest Gump
27
21.14 Il principe cerca moglie
34
21.00 Tre di troppo