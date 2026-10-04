Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre

Redazione4 Ottobre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre

RAI1

20.35 Francesco – Il Cantico

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 1 – Spionaggio a Praga

RAI3

20.30 Presa diretta

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 84

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

20.45 Calcio – UEFA Nations League – Portogallo Vs Norvegia

20

21.07 I predoni

IRIS

21.14 Bastardi senza gloria

CIELO

21.20 Reazione a catena

27

21.14 Due nel mirino

LA5

21.05 Heidi 2015 

34

21.00 Ricchi a tutti i costi

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione4 Ottobre 2026