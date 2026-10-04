Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 4 ottobre
RAI1
20.35 Francesco – Il Cantico
RAI2
21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 1 – Spionaggio a Praga
RAI3
20.30 Presa diretta
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 84
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Inside
TV8
20.45 Calcio – UEFA Nations League – Portogallo Vs Norvegia
20
21.07 I predoni
IRIS
21.14 Bastardi senza gloria
CIELO
21.20 Reazione a catena
27
21.14 Due nel mirino
LA5
21.05 Heidi 2015
34
21.00 Ricchi a tutti i costi