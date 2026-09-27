Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 27 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 27 settembre
RAI1
21.30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare
RAI2
21.00 Ciclismo su Strada – Mondiali
RAI3
20.30 Presa diretta – Il Codice Epstein
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Il mio nome è Carlo
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Inside
TV8
20.45 Calcio – UEFA Nations League – Norvegia Vs Portogallo
NOVE
21.30 Che tempo che fa – Speciale Ornella senza fine
20
21.15 Death Race
CIELO
21.20 Moglie di una spia
27
21.14 Ocean’s 8
34
21.00 Da grandi