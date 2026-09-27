Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 27 settembre

Redazione27 Settembre 2026
Fabio Fazio conduce Che tempo che Fa.
Fabio Fazio conduce che tempo che fa. Foto: Nove.tv
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 27 settembre

RAI1

21.30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare

RAI2

21.00 Ciclismo su Strada – Mondiali

RAI3

20.30 Presa diretta – Il Codice Epstein

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Il mio nome è Carlo

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

20.45 Calcio – UEFA Nations League – Norvegia Vs Portogallo

NOVE

21.30 Che tempo che fa – Speciale Ornella senza fine

20

21.15 Death Race

CIELO

21.20 Moglie di una spia

27

21.14 Ocean’s 8

34

21.00 Da grandi 

Redazione27 Settembre 2026