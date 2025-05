[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 25 maggio

RAI1

21.30 Le indagini di Lolita Lobosco

RAI2

21.00 N.C.I.S.

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.23 Zona bianca

CANALE5

21.28 La notte nel cuore

ITALIA1

21.21 Sarabanda celebrity

LA7

21.15 Adaline, l’eterna giovinezza

TV8

21.00 Senna

NOVE

21.30 Che tempo che fa – Best of

20

21.05 The Next Three Days

27

21.17 Beetlejuice – Spiritello porcello

34

21.00 Ma cosa ci dice il cervello