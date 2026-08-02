Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 agosto

Redazione2 Agosto 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 agosto

RAI1

21.30 Noos – L’avventura della conoscenza

RAI2

21.00 European Aquatics Parigi 2026

RAI3

21.20 Che ci faccio qui – Parlami di te

RETE4

21.30 Troy

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 62

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Il verdetto

TV8

21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 4 – Audizioni

NOVE

21.30 Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

20

21.10 Godzilla 2014

CIELO

21.20 13 Minuti

27

21.14 Walker Texas Ranger – Stagione 2 Episodio 2 – Pericolo nell’ombra

34

21.00 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

Promo Maiorano
Redazione2 Agosto 2026