Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 agosto
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 2 agosto
RAI1
21.30 Noos – L’avventura della conoscenza
RAI2
21.00 European Aquatics Parigi 2026
RAI3
21.20 Che ci faccio qui – Parlami di te
RETE4
21.30 Troy
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 62
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Il verdetto
TV8
21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 4 – Audizioni
NOVE
21.30 Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso
20
21.10 Godzilla 2014
CIELO
21.20 13 Minuti
27
21.14 Walker Texas Ranger – Stagione 2 Episodio 2 – Pericolo nell’ombra
34
21.00 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo