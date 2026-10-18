Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre
RAI1
21.30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare
RAI2
21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 5 – La rete
RAI3
21.20 Presa diretta – Processo ai social
RETE4
21.30 Fuori dal coro
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 89
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 3 – Best Of 3
NOVE
19.30 Che tempo che fa
20
21.07 Run all night – Una notte per sopravvivere
CIELO
21.15 The Lincoln Lawyer
27
21.15 Una spia e mezzo
LA5
21.10 Storm Boy Il ragazzo che sapeva volare
34
21.00 Il pesce innamorato