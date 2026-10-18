Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre

Redazione18 Ottobre 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera in tv, la programmazione di domenica 18 ottobre

RAI1

21.30 Alberto Angela racconta Giulio Cesare

RAI2

21.00 The Rookie – Stagione 8 Episodio 5 – La rete

RAI3

21.20 Presa diretta – Processo ai social

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 89

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 3 – Best Of 3

NOVE

19.30 Che tempo che fa

20

21.07 Run all night – Una notte per sopravvivere

CIELO

21.15 The Lincoln Lawyer

27

21.15 Una spia e mezzo

LA5

21.10 Storm Boy Il ragazzo che sapeva volare

34

21.00 Il pesce innamorato

BCC San Giovanni Rotondo
Redazione18 Ottobre 2026