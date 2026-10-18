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“La Piazza che Unisce”: il 24 ottobre Manfredonia si ritrova per una serata di festa e solidarietà

Dalle ore 19:00, Piazza del Popolo ospiterà un evento di raccolta fondi a sostegno di Manfredonia Autismo APS. Animazione, DJ set, food & beverage e attività sensoriali per contribuire alla realizzazione di nuovi spazi di accoglienza e inclusione.

MANFREDONIA, 13 ottobre 2026 – Una piazza, una comunità e un obiettivo condiviso: costruire nuove opportunità di accoglienza, crescita e inclusione.

Sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 19:00, Piazza del Popolo a Manfredonia ospiterà “La Piazza che Unisce”, un’iniziativa di solidarietà e raccolta fondi a sostegno di Manfredonia Autismo APS, impegnata nel progetto di completamento e allestimento della propria sede associativa. Una serata pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni e realtà del territorio, trasformando un momento di festa e condivisione in un’occasione concreta per sostenere un progetto dal forte valore sociale.

Una piazza in festa per una causa importante

Il programma prevede animazione, DJ set, postazioni food & beverage e un laboratorio sensoriale, in un’atmosfera di festa e partecipazione aperta a tutta la cittadinanza. La raccolta fondi sarà legata principalmente all’acquisto dei prodotti food & beverage durante la serata; chi lo desidera, potrà inoltre effettuare una donazione libera per offrire un ulteriore contributo.

L’obiettivo è coinvolgere quante più persone possibile, dimostrando come anche i piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possano contribuire alla realizzazione di qualcosa di importante per l’intera comunità.

Insieme per costruire opportunità

Al centro dell’iniziativa c’è il progetto “Spazi che accolgono, spazi che includono”, attraverso il quale l’associazione intende realizzare un luogo stabile e funzionale dedicato a bambini, adolescenti e giovani adulti nello spettro autistico e alle loro famiglie.

La nuova sede sarà organizzata in ambienti destinati all’accoglienza, alla socializzazione, alle attività educative e allo sviluppo delle autonomie, con una particolare attenzione alla realizzazione di un’aula sensoriale e multimediale immersiva. Grazie al contributo di alcune aziende benefattrici sono già stati realizzati importanti interventi strutturali; il passo successivo riguarda il completamento delle finiture e l’allestimento degli spazi per rendere la sede pienamente operativa.

La raccolta fondi del 24 ottobre rappresenta quindi un tassello fondamentale per costruire un punto di riferimento per le famiglie e promuovere nuove opportunità di relazione e partecipazione alla vita sociale.

Una comunità che si incontra e si sostiene

“La Piazza che Unisce” nasce dalla volontà di trasformare la solidarietà in un’esperienza collettiva, sensibilizzando il territorio sul tema dell’autismo e sull’importanza dell’inclusione. La festa diventa così un’occasione per incontrarsi, condividere un momento di svago e contribuire a un percorso capace di generare valore sociale nel tempo.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza, alle associazioni e alle realtà imprenditoriali del territorio: il 24 ottobre, a Manfredonia, la solidarietà scende in piazza per costruire insieme nuove opportunità.

Scheda dell’evento

Evento: La Piazza che Unisce – Festa di raccolta fondi

Data: Sabato 24 ottobre 2026

Orario: Dalle ore 19:00

Luogo: Piazza del Popolo, Manfredonia (FG)

Attività previste: Animazione, DJ set, food & beverage e laboratorio sensoriale

Finalità: Raccolta fondi per il completamento e l’allestimento della sede di Manfredonia Autismo APS

Modalità di raccolta: Acquisto di prodotti food & beverage e donazioni libere