Le zone climatiche italiane ed i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento
Le zone climatiche italiane ed i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento
Quali sono le zone climatiche italiane?
Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha introdotto, in base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche sul territorio italiano:
Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;
Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;
Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;
Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;
Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;
Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.
Quando si accendono i riscaldamenti?
Le date e gli orari di utilizzo del riscaldamento sul territorio italiano sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, sulla base delle 6 fasce orarie. Ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi di accensione consentiti:
|Zona climatica
|Periodo di accensione
|Orario consentito
|A
|1° dicembre – 15 marzo
|6 ore giornaliere
|B
|1° dicembre – 31 marzo
|8 ore giornaliere
|C
|15 novembre – 31 marzo
|10 ore giornaliere
|D
|1° novembre – 15 aprile
|12 ore giornaliere
|E
|15 ottobre – 15 aprile
|14 ore giornaliere
|F
|nessuna limitazione
|nessuna limitazione