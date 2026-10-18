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Le zone climatiche italiane ed i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento

Quali sono le zone climatiche italiane?

Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha introdotto, in base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche sul territorio italiano:

Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;

Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;

Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;

Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;

Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;

Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

Quando si accendono i riscaldamenti?

Le date e gli orari di utilizzo del riscaldamento sul territorio italiano sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, sulla base delle 6 fasce orarie. Ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi di accensione consentiti:

Zona climatica Periodo di accensione Orario consentito A 1° dicembre – 15 marzo 6 ore giornaliere B 1° dicembre – 31 marzo 8 ore giornaliere C 15 novembre – 31 marzo 10 ore giornaliere D 1° novembre – 15 aprile 12 ore giornaliere E 15 ottobre – 15 aprile 14 ore giornaliere F nessuna limitazione nessuna limitazione