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Le zone climatiche italiane ed i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento

Redazione18 Ottobre 2026
white and black cat on white radiator heater
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Le zone climatiche italiane ed i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento

Quali sono le zone climatiche italiane?

Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha introdotto, in base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche sul territorio italiano:

Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600;
Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900;
Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400;
Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100;
Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000;
Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000.

Quando si accendono i riscaldamenti?

Le date e gli orari di utilizzo del riscaldamento sul territorio italiano sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013, sulla base delle 6 fasce orarie. Ecco qui di seguito la tabella riassuntiva dei periodi di accensione consentiti:

Zona climaticaPeriodo di accensioneOrario consentito
A1° dicembre – 15 marzo6 ore giornaliere
B1° dicembre – 31 marzo8 ore giornaliere
C15 novembre – 31 marzo10 ore giornaliere
D1° novembre – 15 aprile12 ore giornaliere
E15 ottobre – 15 aprile14 ore giornaliere
Fnessuna limitazionenessuna limitazione

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Redazione18 Ottobre 2026