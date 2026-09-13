Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 13 settembre
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 13 settembre
RAI1
21.30 Il principe abusivo
RAI2
20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Italia Vs Slovacchia
RAI3
20.30 Presa diretta – Governati dal fossile
RETE4
21.30 Giganti – I protagonisti della Storia
CANALE5
21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 76
ITALIA1
21.20 Le Iene presentano – Inside
TV8
21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 8 – Finale
NOVE
21.30 Comedy Match
20
21.10 Nemico pubblico – 1998
IRIS
21.14 Braveheart – Cuore impavido
RAIMOVIE
21.10 Dirty Dancing – Balli proibiti
CIELO
21.20 La favorita
27
21.14 Ocean’s Twelve
34
21.00 Poveri ma ricchi