Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 13 settembre

Redazione13 Settembre 2026
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 13 settembre

RAI1

21.30 Il principe abusivo

RAI2

20.55 Pallavolo – Europei 2026 – Italia Vs Slovacchia

RAI3

20.30 Presa diretta – Governati dal fossile

RETE4

21.30 Giganti – I protagonisti della Storia

CANALE5

21.21 Racconto di una notte – Stagione 1 Episodio 76

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano – Inside

TV8

21.40 Italia’s Got Talent – Stagione 14 Episodio 8 – Finale

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Nemico pubblico – 1998

IRIS

21.14 Braveheart – Cuore impavido

RAIMOVIE

21.10 Dirty Dancing – Balli proibiti

CIELO

21.20 La favorita

27

21.14 Ocean’s Twelve

34

21.00 Poveri ma ricchi

Redazione13 Settembre 2026