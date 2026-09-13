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Manfredonia-Nocerina, l’amarezza di Zeman: “Puniti da palle inattive”

MANFREDONIA – Dopo il pareggio del Miramare Karel Zeman ha elogiato la prestazione dei suoi, rammaricandosi per il risultato finale: “Abbiamo preso due gol da palle inattive” ha detto il tecnico ceco “Dà fastidio, abbiamo dato troppe opportunità a loro di farci male su calcio da fermo”.

“Abbiamo iniziato male, ma sul 2-1 per noi potevamo segnare altri gol, invece abbiamo rimesso in corsa il Manfredonia che è stato molto bravo e noi ci siamo cascati. A tratti sembriamo di categoria superiore, ma sono sicuro che nessun avversario, al momento, avrebbe vinto qui”.