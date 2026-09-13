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Festa Patronale a Castelnuovo della Daunia: tra fede, tradizione e il concerto dei Modena City Ramblers

Un ricco programma tra solenni celebrazioni, la storica Fiera di Merci e Bestiame e il gran finale con il concerto dei Modena City Ramblers.

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) – Entrano nel vivo a Castelnuovo della Daunia i solenni festeggiamenti patronali promossi dalla Pro Loco “G.B. Trotta” e dal Comitato Festa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La comunità si appresta a vivere i suoi momenti più attesi per riaffermare il profondo legame devozionale verso la Madonna della Murgia e San Placido Abate, all’interno di un ricco palinsesto che dal 12 al 16 settembre intreccerà celebrazioni religiose, appuntamenti storici e grande musica.

L’aspetto spirituale culminerà nelle giornate clou della festa. Martedì 15 settembre, nel pomeriggio, si terrà il solenne rito della consegna delle chiavi della città al simulacro della Vergine da parte del Sindaco Guerino De Luca, gesto simbolico che darà il via alla processione per le vie del paese, accompagnata dalla Grande Banda Musicale “Città di Noicattaro”. I riti sacri proseguiranno poi nella mattinata di mercoledì 16 settembre con la memoria di San Placido e la tradizionale processione per le vie del paese, scandita dalle note della Bassa Musica “L’Armonia Molfettese”.

Domenica 13 settembre le attività si sposteranno in Piazza Plebiscito: a partire dalle 18:30 spazio ai più piccoli con “Bimbi in festa”, per proseguire alle 21:00 con gli stand di food & drink e lo spettacolo comico di Bruce Ketta direttamente da Zelig, seguito alle 22:30 dal DJ set con DJ Pee4Tee.

Lunedì 14 settembre, sempre in Piazza Plebiscito alle 22:00, la serata sarà animata dalla Cover Forever Band, mentre la mattina di martedì 15 settembre, dalle ore 8:00, si rinnoverà l’appuntamento con la secolare 207ª Fiera di Merci e Bestiame, istituita con Regio Decreto nel 1819. La giornata del 15 vedrà anche i concerti della Grande Banda Musicale “Città di Noicattaro” (matinée alle 12:00 e gran concerto alle 22:00 in Piazza Plebiscito) e si chiuderà con i fuochi pirotecnici della ditta “Pirodaunia”.

Il momento più atteso dei festeggiamenti sarà il gran finale di mercoledì 16 settembre: alle ore 22:00 in Piazza Plebiscito saliranno sul palco i Modena City Ramblers per una tappa del loro attesissimo concerto. A mezzanotte (ore 24:00), lo spettacolo di fuochi pirotecnici curato dalla ditta “Pirodaunia” illuminerà il cielo di Castelnuovo a chiusura della manifestazione.

La Pro Loco “G.B. Trotta”, insieme a Padre Carmelo Giannone e al Comitato Festa, intende esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco, all’Amministrazione Comunale, a tutta la cittadinanza, ai concittadini fuori sede e agli sponsor che hanno reso possibile la riuscita dell’evento.