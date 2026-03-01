Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 1 marzo
RAI1
21.30 Franco Battiato – Il viaggio
RAI2
21.00 Una commedia pericolosa
RAI3
21.20 Presa diretta
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.20 Chi vuol essere milionario
ITALIA1
21.13 Le Iene
TV8
21.15 I mercenari – The Expendables
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.10 Io vi troverò
CIELO
21.20 Giorni contati
27
21.14 Vi presento i nostri
34
21.00 Il mammone