Stanno tutti invitati, ospiti aprile 2026: le anticipazioni del nuovo show di Pio e Amedeo

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Il 2026 segna un ritorno in grande stile per Pio e Amedeo. Dopo il successo al cinema con Oi Vita Mia, capace di superare i 9 milioni di euro al botteghino e di portare oltre un milione di spettatori nelle sale, il duo foggiano torna in televisione con Stanno tutti invitati, il nuovo show che Canale 5 trasmetterà dal 2 aprile 2026 in prima serata.

Le registrazioni, ospitate alla ChorusLife Arena di Bergamo, hanno già acceso i riflettori su un progetto che promette di essere uno dei più attesi della stagione.

Il titolo, volutamente provocatorio e ironico, anticipa un clima di festa, incontri inattesi e un parterre di ospiti che attraversa musica, cinema, sport e televisione.

Ma cosa vedremo nelle tre serate evento? Chi salirà sul palco? E come Pio e Amedeo celebreranno i loro 25 anni di carriera? Scopriamolo insieme.

Quando va in onda Stanno tutti invitati e cosa aspettarsi dal nuovo show di Canale 5

L’appuntamento con Stanno tutti invitati è fissato per giovedì 2 aprile 2026, quando Canale 5 aprirà ufficialmente le porte a un format che unisce varietà, comicità e musica.

Le tre serate, registrate il 24, 27 e 30 marzo, rappresentano un vero viaggio nella storia artistica del duo, che dal 2001 a oggi ha attraversato teatro, tv e cinema, costruendo un linguaggio comico riconoscibile e spesso irriverente. Il programma nasce come una celebrazione, ma non rinuncia alla spontaneità che ha reso Pio e Amedeo un fenomeno popolare.

Sul palco si alterneranno momenti di satira, sketch, racconti personali e incursioni musicali, con un ritmo che punta a coinvolgere un pubblico trasversale. La scelta di Bergamo come location non è casuale: la ChorusLife Arena è diventata uno dei nuovi poli dello spettacolo italiano, già protagonista del ritorno di Paolo Bonolis con Taratatà.

Il duo promette uno show che guarda al passato senza nostalgia, ma con la voglia di giocare con i ricordi, reinterpretare gli inizi e raccontare come sono cambiati in 25 anni di carriera.

Gli ospiti di Stanno tutti invitati: musica, tv, cinema e sport sul palco con Pio e Amedeo

Uno degli elementi più attesi di Stanno tutti invitati è la lunga lista di ospiti che accompagnerà Pio e Amedeo nelle tre serate. Il cast è imponente e attraversa generazioni e mondi diversi, confermando l’ambizione del progetto.

Sul fronte musicale, saliranno sul palco Annalisa, Gigi D’Alessio, Pooh, Umberto Tozzi, Sal Da Vinci, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D’Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Una parata di artisti che trasforma lo show in un vero festival della musica italiana.

Dal mondo della televisione e del cinema arriveranno Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli e Belén Rodríguez, pronti a mettersi in gioco tra interviste, sketch e momenti improvvisati.

Non mancheranno nemmeno i grandi nomi dello sport, come Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, che porteranno sul palco aneddoti, ironia e la complicità che li lega da anni. La presenza di ospiti così diversi permette allo show di alternare registri, passando dalla comicità alla musica, dal racconto personale alla satira sociale, con un ritmo che punta a sorprendere a ogni ingresso.

Un ritorno alle origini: registrazioni a Bergamo e un format che celebra 25 anni di carriera

Le registrazioni di Stanno tutti invitati sono iniziate il 24 marzo alla ChorusLife Arena, una struttura moderna che offre al programma un respiro da grande evento. Pio e Amedeo tornano così a un contesto live che ricorda i loro inizi, quando la loro comicità nasceva nei teatri e nei piccoli palchi, prima di esplodere in televisione.

Il nuovo show non è solo un contenitore di ospiti, ma un’occasione per raccontare come il duo sia cambiato nel tempo. Dai primi sketch alle provocazioni televisive, dai film ai tour sold out, la loro storia è diventata un pezzo di cultura pop italiana, capace di dividere, far discutere e allo stesso tempo riempire le sale.

Stanno tutti invitati vuole essere un omaggio a quel percorso, ma anche un modo per guardare avanti, sperimentare nuovi linguaggi e confermare la loro presenza nel prime time di Canale 5.