Meteo weekend: arrivano le piogge?
Meteo weekend: arrivano le piogge?
Secondo IlMeteo.it, il prossimo weekend di Sabato 19 e Domenica 20 Settembre segnerà un cambio di circolazione. L’arrivo di un fronte atlantico sul bacino del Mediterraneo, il secondo della settimana dopo quello atteso Mercoledì 16 Settembre, aprirà di fatto le porte ad una fase piuttosto dinamica.
Sabato le precipitazioni, sotto forma anche di rovesci temporaleschi, colpiranno in modo particolare le regioni del Centro-Sud e la Sicilia.
Il vortice tenderà poi a scivolare rapidamente verso sud-est nel corso di Domenica 20 Settembre. La giornata festiva vedrà le ultime piogge insistere sulle estreme regioni meridionali e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia. Su questi settori si registrerà un sensibile calo delle temperature, che risulteranno decisamente più fresche anche a causa dei venti sostenuti dai quadranti settentrionali che soffieranno lungo le coste.