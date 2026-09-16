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Manfredonia Calcio, capitan Gigliotti a TeleSveva: “Daremo il massimo, ad Andria non sarà una passeggiata”

“Per me quella di domenica è la prima doppietta in carriera” ha dichiarato il capitano del Manfredonia a TeleSveva “Nel primo tempo abbiamo fatto male, dobbiamo ripartire da quello fatto nel secondo tempo. Lo spirito è quello, partiamo da quella seconda frazione”.

La stagione del Manfredonia: “Il nostro obiettivo è sempre quello di essere nella parte sinistra della classifica, noi daremo il massimo, ma partiamo prima dalla salvezza”.

Sulla partita di Andria: “Siamo preparati, troveremo un ambiente molto caldo. Conosco bene mister De Sanzo, sarà una partita molto diversa da quella giocata domenica, in erba naturale e di sera: non sarà una passeggiata”.