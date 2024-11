Sporting Manfredonia: “Obiettivo playoff”. Ed arriva Lauriola

“Quella di domenica è stata una vittoria straordinaria, conquistata con determinazione e cuore in quel di Apricena. Ho visto una squadra compatta, unita, e soprattutto vogliosa, decisa a lottare per il successo senza alcun dubbio. Ogni singolo giocatore ha dato il massimo, mettendo in campo non solo qualità tecnica, ma anche un’incredibile forza di volontà. Oggi, più che mai, sono davvero fiero di essere alla guida di questo gruppo sportivo fantastico, composto da giovani ragazzi che, con impegno e dedizione, stanno portando avanti un progetto vincente”

Queste le parole del presidente dello Sporting Manfredonia Carlo Gentile.

“Il nostro obiettivo è chiaro e non lascia spazio a compromessi: arrivare nella zona play off. E con questa mentalità, ogni partita diventa una nuova occasione per dimostrare il nostro valore. Questa vittoria non è solo un traguardo per la squadra, ma una grande gioia per l’intera Città, che ci sostiene e ci spinge a dare sempre il meglio di noi stessi. Siamo solo all’inizio di un percorso che promette grandi soddisfazioni, e sono certo che con questo spirito di squadra continueremo a fare sognare tutti quelli che credono in noi. Grazie a tutti, in campo e fuori, per il lavoro che stiamo facendo insieme. Il nostro cammino è solo all’inizio, ma la nostra forza è già evidente. Andiamo avanti così!”

Nel frattempo la società ha annunciato Alessandro Lauriola (già in gol domenica) dopo 6 anni di inattività.

Percorso giovanile di prestigio:

Settore giovanile di Manfredonia, Foggia, Lanciano e Spezia

Circa 100 gol nei campionati nazionali giovanili, con partecipazioni di spicco come il Torneo di Viareggio

Carriera nei grandi:

Esordio con il Foggia di mister De Zerbi, mostrando il suo talento anche in una piazza così importante

Presenze in Serie D con Manfredonia e San Severo

Ultimo trionfo: vittoria del campionato di Prima Categoria con il Manfredonia prima del suo stop

Ora, Alessandro torna in campo con grinta e passione, pronto a fare la differenza e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.