Sporting Manfredonia in campo contro la Virtus San Ferdinando

Domani scendiamo in campo contro la Virtus San Ferdinando in una sfida che affronteremo con orgoglio e determinazione, nonostante le pesanti assenze dovute a decisioni scellerate che hanno penalizzato la nostra squadra.

Sappiamo che sarà dura, ma non abbiamo mai mollato e non inizieremo certo ora! Onoreremo fino all’ultima gara questo campionato, dando tutto per i nostri colori e per chi ci sostiene sempre.

FORZA SPORTING MANFREDONIA!