Sporting Manfredonia battuto nettamente a Canosa

Il Canusium batte nettamente lo Sporting Manfredonia per 3-0

Una partita difficile quella di oggi contro la capolista, che ha dimostrato tutto il suo valore con una vittoria convincente per 3-0. Nonostante l’impegno e la determinazione, non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Ora dobbiamo guardare avanti, imparare dagli errori e continuare a lavorare duramente per migliorare. Il campionato è ancora molto lungo ed equilibrato, ma insieme possiamo fare meglio!