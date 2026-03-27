Sport Manfredonia

Sport ed inclusività: lunedì l’Accademia Manfredonia ospita gli alunni della San Giovanni Bosco-Giordani

Redazione27 Marzo 2026
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Sport ed inclusività: lunedì l’Accademia Manfredonia ospita gli alunni della San Giovanni Bosco-Giordani

L’Accademia Manfredonia avrà il piacere di ospitare gli alunni dell’Istituo Comprensivo San Giovanni Bosco-Giordani. I ragazzi che partecipano al modulo “sport ed inclusività” entreranno in contatto con la nostra realtà prendendo parte alle attività che svolgiamo regolarmente.

Nella foto l’UNDER 14 con i ragazzi della Genko, in rappresentanza dei sani principi che ci appartengono e che professiamo ogni giorno.

Redazione27 Marzo 2026
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