Il GF Vip parte stasera: cosa ci aspetta?

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Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip, al via questa sera su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, chiamata a rilanciare il reality dopo stagioni altalenanti. In questa news vi daremo informazioni circa il cast rinnovato, nuove dinamiche e prime tensioni già annunciate da parte dei concorrenti.

Il ritorno del reality tra novità e volti noti

Parte ufficialmente oggi, 17 marzo 2026, la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con l’obiettivo dichiarato di riconquistare il pubblico televisivo. Alla guida del programma torna Ilary Blasi, già volto storico del format, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare senza filtri le dinamiche della Casa.

La prima puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, con diretta anche su Mediaset Infinity, segnando l’inizio di una stagione che punta su ritmo più serrato e maggiore coinvolgimento del pubblico.

Tra le novità più interessanti c’è l’esperimento della “Open House”, che ha anticipato l’ingresso di alcuni concorrenti già nei giorni scorsi, creando le prime tensioni ancora prima del debutto ufficiale.

Il cast è composto da sedici concorrenti, tra volti noti e personalità emergenti. Tra i nomi confermati figurano Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Marco Berry, Paola Caruso e Raimondo Todaro, insieme ad altri protagonisti pronti a mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Le prime indiscrezioni parlano già di contrasti e dinamiche accese, con alcuni concorrenti che avrebbero mostrato caratteri forti sin dai primi momenti nella Casa. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per il successo dell’edizione.

Grande attesa anche per la conduzione di Ilary Blasi, che ha ammesso di affrontare questa nuova avventura con emozione e un pizzico di tensione, consapevole dell’importanza del progetto.

La sfida, ora, è tutta sugli ascolti: il Grande Fratello Vip riparte con l’ambizione di tornare protagonista del prime time italiano. E come sempre, sarà il pubblico a decidere se questa nuova edizione sarà davvero quella della svolta.





