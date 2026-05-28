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Sostegno immediato a Casa Sollievo – la Commissione garantirà la continuità di un presidio d’eccellenza medica, chirurgica e della ricerca scientifica

«Il 27 maggio il Santo Padre ha voluto istituire una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Molte persone e anche molti giornalisti ci chiedono se si tratti di un commissariamento. Ovviamente non è un commissariamento, è una “Commissione di indirizzo e vigilanza”, così come avviene in molti governi quando si occupano delle società partecipate. Avremo una prova di questo abbastanza a breve termine. La Fondazione, entro il mese di giugno, approverà il bilancio al 31 dicembre del 2025 e con la scadenza del bilancio cadranno anche le cariche e ci sarà la necessità di nominare il Consiglio di Amministrazione e di nominare il direttore generale. E in quella sede andremo a verificare sul campo gli effetti di questa nuova Commissione.

Molti hanno sottolineato anche la concentrazione di poteri nella Commissione, il fatto che sia stata dotata di poteri molto forti. Corrisponde al vero, ma se c’è una volontà di sostegno immediato della nostra Fondazione e del nostro Ospedale è bene che ci sia velocità, che ci sia efficienza ed efficacia nel prendere le decisioni.

Per quanto attiene alla composizione della Commissione, possiamo vedere che si tratta dei massimi vertici delle istituzioni economiche e patrimoniali del Vaticano. Tutte persone con le quali abbiamo avuto modo di collaborare in maniera molto profonda in questi anni e con le quali ci lega un senso di stima ed amicizia nel rispetto dei ruoli istituzionali di ognuno.

In definitiva il compito della Commissione sarà quello di garantire la continuità di presidio di eccellenza in campo medico, chirurgico e della ricerca scientifica del nostro ospedale e nel farlo non potrà che ispirarsi ai valori del santo fondatore Padre Pio da Pietrelcina».