Sospensione temporanea dei conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta
Sospensione temporanea dei conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta
📍Il Comune di Manfredonia, con ordinanza sindacale n. 63 del 15/10/2026, informa la cittadinanza che, a seguito delle criticità legate ai blocchi stradali in corso e delle conseguenti difficoltà nel trasporto e nel conferimento dei rifiuti, è disposta la sospensione temporanea di tutti i conferimenti presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Sottotenente Antonio Troiano, gestito da ASE S.p.A.
La misura decorre immediatamente e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni necessarie alla ripresa del servizio. La riapertura sarà comunicata attraverso i canali ufficiali del Comune e di ASE S.p.A.
♻️ Raccolta porta a porta
Il servizio di raccolta porta a porta prosegue secondo il calendario vigente, nei limiti in cui il gestore sarà in grado di garantirlo. Eventuali variazioni o sospensioni saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.
⚠️ Non abbandonare i rifiuti
Durante il periodo di sospensione è vietato depositare o abbandonare rifiuti all’esterno del CCR, nelle aree limitrofe e in qualsiasi altro punto del territorio comunale.
Si invita la cittadinanza a collaborare, conservando temporaneamente presso la propria abitazione i rifiuti che non possono essere conferiti al CCR e rispettando giorni e orari previsti per l’esposizione della raccolta porta a porta.
L’Amministrazione comunale, in raccordo con ASE S.p.A., seguirà l’evoluzione della situazione e informerà la popolazione sugli aggiornamenti e sulle modalità di ripresa del servizio.
Grazie a tutti per la collaborazione e il senso di responsabilità.