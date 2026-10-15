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Il “Colosseo sipontino” torna alla collettività: Masseria Garzia diventa patrimonio pubblico

Nell’agosto del 2023 resi pubblica la notizia della vendita all’asta della cosiddetta “Masseria Garzia”, edificata proprio sopra i resti dell’antico anfiteatro di Siponto, quello che definii, volutamente e con una certa suggestione, il nostro “Colosseo sipontino”.

All’epoca ero Consigliera comunale di minoranza e lanciai pubblicamente un appello al Comune e alla Soprintendenza perché quell’asta, che avevo scoperto per caso navigando sul web, potesse trasformarsi in un’occasione per restituire alla collettività un pezzo straordinario della nostra storia.

Scrivevo allora che non si trattava soltanto di “conservare pietre antiche”, ma di restituire loro nuova vita attraverso la ricerca, la tutela e la fruizione pubblica.

L’asta ebbe poi il suo corso e l’immobile fu acquistato da un privato. Ma quella vicenda non si è fermata lì. Sono proseguite interlocuzioni e attenzioni istituzionali tra la Soprintendenza e la nostra Amministrazione comunale e oggi apprendiamo con grande soddisfazione che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e BAT, attraverso l’esercizio del diritto di prelazione e grazie all’intervento del Ministero della Cultura, è riuscita nell’impresa di acquisire Masseria Garzia al patrimonio pubblico dello Stato.

Una notizia bellissima per Manfredonia e per Siponto.

Oggi quella possibilità immaginata nell’estate del 2023 diventa finalmente concreta: ampliare le indagini archeologiche, riportare alla luce nuove porzioni dell’anfiteatro, rafforzare il Parco Archeologico di Siponto e costruire un nuovo presidio di ricerca, conoscenza e valorizzazione.

Di questo risultato siamo orgogliosi come comunità. Un ringraziamento particolare va alla Soprintendente Anita Guarnieri e a quanti, nel Ministero della Cultura e nella Soprintendenza, hanno creduto nella necessità di restituire questo luogo alla sua funzione più alta: raccontare la nostra storia.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura