Sorsi di Sole al tramonto all’Oasi Laguna del Re

Nuova iniziativa all’Oasi Laguna del Re!

A partire da mercoledì 17 luglio, il Centro Studi Naturalistici e il birrificio Rebeers di Foggia si uniscono per offrire un’esperienza unica e indimenticabile: godere del magnifico tramonto all’Oasi Laguna del Re sorseggiando dell’ottima birra artigianale. Rebeers, noto per la sua autentica passione per i prodotti del territorio, rappresenta un’eccellenza nel mondo della birra artigianale, con un impegno costante nella valorizzazione delle materie prime locali.

L’iniziativa nasce dal desiderio di coniugare la bellezza della natura con i piaceri del palato, creando un momento di relax e piacere per tutti i visitatori. Durante queste serate speciali, chi visiterà l’Oasi potrà vivere un’esperienza sensoriale completa, avvolto dai colori caldi del tramonto e dai profumi intensi della birra artigianale, in un contesto naturale di straordinaria bellezza.

Con l’acquisto di almeno due bottiglie da 33 cl, sarà fornita una pratica busta termica, che permetterà di mantenere le birre fresche fino all’arrivo alle altane di osservazione, dove sarà possibile sorseggiarle, godendo della vista panoramica e dee suoni della natura.

Questa iniziativa non solo offre al visitatore dell’oasi un’opportunità di svago e relax, ma mira anche a promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle risorse naturali e culturali del territorio. Il Centro Studi Naturalistici si impegna infatti a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione dell’ambiente, attraverso attività educative e di divulgazione scientifica.

Partecipare a “Sorsi di Sole al Tramonto all’Oasi Laguna del Re” significa anche sostenere un modello di turismo responsabile e sostenibile, che valorizza le eccellenze locali e rispetta l’ecosistema. L’iniziativa è aperta a tutti, dagli appassionati di birra artigianale agli amanti della natura, offrendo un’occasione unica per scoprire e apprezzare le bellezze del territorio in modo originale e coinvolgente.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza speciale: prenotate la vostra visita, nei giorni e negli orari di apertura, e preparatevi a lasciarvi incantare dal fascino del tramonto, dalla qualità della birra artigianale e dalla magia dell’Oasi Laguna del Re. Vi aspettiamo per brindare insieme a questa nuova iniziativa che celebra la natura, la cultura e il gusto del nostro territorio.