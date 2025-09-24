Sorpresa dei Neri per Caso a Casa Sollievo della Sofferenza, il video

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa mattina, i Neri per Caso hanno fatto tappa speciale nei Reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza, portando sorrisi e musica ai piccoli pazienti ricoverati.

🎼 Con la loro inconfondibile armonia vocale, tutta a cappella, hanno regalato momenti indimenticabili e dimostrato ancora una volta che la musica è speranza: unisce e cura l’anima.