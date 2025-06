Sorelle Rodriguez ai ferri corti? Parla Belen: “Non abbiamo bisogno di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si sta parlando a lungo dell’allontanamento tra Cecilia e Belen Rodriguez e in molti continuano a chiedersi cosa sia successo tra loro.

Da quando sono diventate personaggi noti nel mondo dello spettacolo le sorelle Rodriguez sono sempre apparsa complici e unite, da qualche settimana però il gelo è evidente. L’ex moglie di Stefano De Martino è rimasta in silenzio anche dopo che la sorella ha ufficializzato la gravidanza sui social, ma cosa è successo tra loro? A lasciarsi sfuggire qualche rivelazione ci ha pensato Belen Rodriguez in un’intervista concessa al settimanale Chi.

Rottura profonda tra Cecilia e Belen Rodriguez? Cosa ha detto la conduttrice

Senza troppi giri di parole la splendida argentina, riferendosi al suo attuale rapporto con Cecilia ha rivelato: “Non c’è nessun problema fra di noi, abbiamo litigato almeno cinquemila volte ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social”.

Belen Rodriguez ha fatto sapere che usa i social per lavoro e per condividere momenti belli con i suoi figli, però non posta nelle storie tutta la sua vita. Riferendosi poi alla gravidanza di Cecilia Rodriguez ci ha tenuto a precisare che naturalmente sta condividendo questa immensa gioia e non vede l’ora di vedere sua nipote. Qualcosa tra le sorelle Rodriguez è successo, lei però sembra essere certa che la rottura non sia definitiva.