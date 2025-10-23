Sopralluoghi nei quartieri da parte del Sindaco di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Sindaco di Manfredonia per un’amministrazione più vicina ai cittadini. Sopralluoghi nei quartieri per affrontare criticità e migliorare la città. Il via dalla Frazione Montagna venerdì 24 ottobre.

A Manfredonia, l’Amministrazione comunale ha organizzato un ciclo di incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni, che si svolgeranno a partire da venerdi 24 ottobre. Il primo incontro si terrà alla Frazione Montagna alle ore 18,30 presso la ex scuola elementare. Gli incontri offriranno ai cittadini l’opportunità di confrontarsi direttamente con il sindaco e gli assessori sui progetti in corso e sulle esigenze specifiche delle diverse aree della città. “Scendiamo in strada, nelle periferie, tra la gente – spiega il sindaco Domenico Lamarca – per conoscere le esigenze dei cittadini, per ascoltare direttamente le preoccupazioni e le proposte della gente. Gli incontri sono un’opportunità per presentare i progetti in corso e le prospettive future. Abbiamo sempre sostenuto che i cittadini possono contribuire alla crescita condivisa della comunità e alla definizione delle politiche locali. Vogliamo vedere le criticità e i punti di forza della nostra città attraverso gli occhi dei cittadini,” ha dichiarato Lamarca, sottolineando l’importanza di una visione condivisa per affrontare le priorità della comunità. Partiremo da una delle frazioni più suggestive del nostro territorio, San Salvatore alla Montagna”.

Manfredonia, 23/10/2025