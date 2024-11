Sophie Codegoni: come sta dopo l’arresto di Basciano?

Sophie Codegoni ha rotto il silenzio sulla sua travagliata relazione con Alessandro Basciano, rivelando particolari inquietanti che l’hanno spinta a sporgere due denunce per stalking e minacce. In un’intervista al Corriere della Sera, l’influencer ha raccontato episodi di controllo ossessivo e atteggiamenti intimidatori da parte di Basciano che hanno profondamente minato il suo senso di sicurezza. Le sue dichiarazioni segnano la prima volta in cui Sophie parla pubblicamente dopo la recente scarcerazione del suo ex compagno. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Sophie Codegoni: “Non sono tranquilla”

Dopo l’arresto di Basciano, Sophie ha dichiarato: “Non sono tranquilla”. La giovane influencer non si sente al sicuro e, infatti, ha ammesso di essere accompagnata da una guardia del corpo ogni volta che esce. Nonostante le comprensibili difficoltà psicologiche, la Codegoni ha fiducia nella giustizia e si augura che Alessandro paghi per tutto quello che ha fatto: “So che ogni cosa che ho dichiarato è supportata da prove e testimoni. Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla”.

Un periodo all’insegna del terrore

Sophie Codegoni ha sporto la prima querela nel dicembre 2023, denunciando un clima di costante pressione e controllo. L’influencer ha dichiarato: “Vivevo nella paura”. Sophie ha descritto episodi particolarmente inquietanti, come essere osservata attraverso lo spioncino della porta di casa e seguita da sconosciuti all’uscita dai ristoranti, aggiungendo: “Questi fatti erano accompagnati da chiamate e messaggi minacciosi da parte sua, che sapeva sempre con chi fossi e dove mi trovassi”. La seconda querela, depositata il 14 novembre 2024, è scaturita da un non meglio precisato evento, ma particolarmente allarmante, che ha intensificato il senso di minaccia percepito dalla ragazza: “Da quella notte ho avuto davvero paura”.

