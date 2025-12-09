Sondaggi politici: Meloni perde terreno, chi vincerebbe oggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gli ultimi sondaggi politici diffusi da La7 mostrano un panorama in movimento con Fratelli d’Italia e Partito Democratico che perdono consensi, mentre crescono Movimento 5 Stelle e Lega. I dati aggiornati a martedì 9 dicembre 2025 fotografano un elettorato sempre più volatile e alla ricerca di nuovi punti di riferimento.

I numeri del sondaggio La7

Secondo la rilevazione, Giorgia Meloni vede scendere il consenso verso il suo partito, con Fratelli d’Italia che perde circa mezzo punto percentuale rispetto alla settimana precedente. Anche Elly Schlein e il Pd registrano un calo, mentre sorprende la crescita del M5S guidato da Giuseppe Conte che guadagna terreno soprattutto nel Sud Italia.

La Lega di Matteo Salvini torna a crescere, recuperando consensi dopo mesi di difficoltà. Forza Italia si mantiene stabile, mentre il Terzo Polo fatica a decollare nei sondaggi. “Gli italiani chiedono risposte concrete sui problemi quotidiani”, commentano gli analisti politici che vedono in questi movimenti la conseguenza delle difficoltà economiche del Paese.

Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra manterrebbe comunque la maggioranza, ma con margini più ristretti rispetto alle elezioni del 2022. Il dato più significativo è l’aumento dell’astensionismo, con sempre più italiani che dichiarano di non voler andare a votare per sfiducia nei confronti della politica. Una sfida importante per tutti i partiti che dovranno cercare di riconquistare la fiducia degli elettori.