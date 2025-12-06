Sondaggi Grande Fratello 6/12: Domenico e Simone verso l’uscita?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alla vigilia della Semifinale di lunedì 8 dicembre, il clima nella Casa del Grande Fratello 19 è quello delle grandi occasioni, ma anche dei conti che arrivano puntuali. Il televoto di questi giorni, formulato nella classica modalità “chi vuoi salvare”, sta ridisegnando gli equilibri tra i quattro nominati. Il pubblico di Canale 5 non sta solo scegliendo chi merita la finale: sta anche punendo atteggiamenti e dinamiche che, col passare delle settimane, hanno logorato la pazienza dei telespettatori. I sondaggi aggiornati al 6 dicembre 2025 raccontano un quadro molto netto, che vede due concorrenti in netto vantaggio e due in seria difficoltà. E, a poche ore dalla diretta, il margine per un ribaltone appare sempre più ridotto.

Le percentuali del 6 dicembre e il verdetto che si prepara

In nomination ci sono quattro volti ormai centrali nel racconto di questa edizione: Rasha Younes, Francesca Carrara, Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi. È tra loro che il pubblico sta decidendo chi merita di essere salvato e chi, invece, deve fermarsi a un passo dal sogno della semifinale. Secondo i sondaggi pubblicati il 6 dicembre da Angolo delle Notizie, il televoto vede Rasha ancora una volta nettamente al comando, davanti a una Francesca solida e tutto sommato tranquilla, mentre Domenico e Simone arrancano nelle retrovie con percentuali decisamente più basse. I numeri parlano di un quadro molto chiaro: Rasha oscilla tra il 35 e il 40% delle preferenze, Francesca si mantiene in una fascia compresa tra il 25 e il 30%, mentre Domenico e Simone viaggiano attorno al 20% o poco meno, spesso appaiati o con Simone leggermente staccato. Questa distribuzione delle percentuali non è un semplice dettaglio statistico: significa che il pubblico sta premiando in blocco le due concorrenti femminili, percepite come protagoniste positive, coerenti e più “emotive” nel racconto quotidiano del reality, mentre riserva molta meno indulgenza ai due uomini in nomination.

Non è la prima volta che i sondaggi online mostrano questo tipo di gerarchia: già nelle scorse settimane, monitorando le varie piattaforme dedicate al programma, si era osservato come Rasha fosse stabilmente la più votata, con Francesca spesso seconda e Domenico e Simone fissi in fondo alle classifiche. Anche i sondaggi più recenti sulla semifinale dell’8 dicembre, che allargano lo sguardo all’intero televoto di questa fase, confermano lo stesso schema: Rasha e Francesca avanti, Domenico e Simone indietro e in pericolo concreto di eliminazione. Alla luce di questi dati, l’interpretazione è quasi inevitabile: il doppio addio più probabile è quello di Domenico D’Alterio e Simone De Bianchi, indicati dai numeri come i meno sostenuti dalla fanbase del programma. Domenico paga il conto di alcune uscite infelici e di un carattere percepito come altalenante, diviso tra momenti di autoironia e scivoloni che hanno fatto discutere il pubblico. Simone, invece, sembra non essere mai riuscito a creare un vero blocco di sostegno attorno a sé: troppo spesso letto come “invisibile” nelle dinamiche o, al contrario, protagonista di atteggiamenti giudicati poco eleganti dai social, si ritrova schiacciato dal carisma delle due concorrenti donne e dalla narrativa, più strutturata, costruita su di loro.

Se il televoto confermerà questa tendenza, la semifinale di lunedì 8 dicembre rischia di trasformarsi in un vero spartiacque narrativo: una Casa a prevalenza femminile, con Rasha e Francesca promosse a colonne portanti del rush finale, mentre il racconto maschile si assottiglia e cambia inevitabilmente registro. Restano, certo, le incognite dell’ultimo minuto: i voti dell’ultim’ora, le campagne sui social, le fanbase che si muovono compatte. Ma per ora i sondaggi dell’ultim’ora parlano chiaro: chi vuole salvare Rasha e Francesca sta vincendo la partita, e a pagare il conto potrebbero essere proprio Domenico e Simone.