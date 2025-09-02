[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solennità di San Michele Arcangelo a Manfredonia, il programma

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO MANFREDONIA

SOLENNITÀ TITOLARE DI SAN MICHELE ARCANGELO

Quest’anno la Novena di San Michele si inserisce nel quadro delle Celebrazioni del 70° anniversario della posa della prima pietra della nostra chiesa parrocchiale, culminanti – il 13 settembre – con la S. Messa e la benedizione di nuove opere parrocchiali da parte del nostro Arcivescovo Padre Franco Moscone. Grazie a Dio per quanto Egli ha compiuto attraverso i Pastori e il Popolo di Dio in questi 70 anni in questa porzione di Chiesa e di territorio, nell’arco dei quali proponiamo a questo stesso Dio Padre la fedeltà alla creazione e, nell’anno appena iniziato, la già ricca programmazione della nostra Solennità titolare, ulteriormente, momento significativo di preghiera e di fede. LA PROCESSIONE CON LA STATUA DI SAN MICHELE ARCANGELO PRECEDUTA DA PAPÀ FRANCESCO IL 59° REGGIO D.J.S. ALLA PRESENZA DI UNA SUNTUOSA PRESENZA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PARROCCHIALE IN FESTA. DESIDERIO GIUBILARE A ROMA. Ebbene questa manifestazione della Processione, unica nei gesti, ma sempre nuova nei progetti spirituali, contribuisce a rafforzare nei cuori, con l’ascolto della Parola di Dio e la devozione all’Arcangelo, una sempre maggiore tensione verso la conversione al Vangelo, la Riconciliazione e la Pace.

PROGRAMMA

DAL 20 AL 27 SETTEMBRE

Ore 8.30 – Lodi mattutine con la Preghiera a San Michele Arcangelo

dalle Ore 18.00 – Confessioni

ore 18.00 – Corona Angelica

ore 18.30 – Celebrazione del Vespro

ore 18.45 – Novena a San Michele Arcangelo

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da Don Antonio COFANO ofm, Guardiano della Fraternità del Convento Santa Maria delle Grazie in Manfredonia.

DOMENICA 21 SETTEMBRE

ore 8.30 – Lodi mattutine

ore 10.00 – Celebrazione eucaristica

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Emanuele SPAGNOLO, Direttore dell'ISSR Metropolitan San Michele Incoronato di Foggia.

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Salvatore MISCIO, Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia in Manfredonia.

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Sante LEONE, Parroco emerito.

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Luca SANTORO, Parroco della Parrocchia Santa Maria della Luce in Mattinata.

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Fabrizio CIRELLI dR, Parroco della Parrocchia Santa Lucia Pietrelcina in Manfredonia.

ore 20.00 – Adorazione eucaristica.

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Andrea LAURIOLA, Parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmine in Manfredonia.

SABATO 27 SETTEMBRE

Primi Vespri della Solennità della Dedicazione della Chiesa

ore 8.00 – Spari dei mortaretti

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Matteo D'ACIERNO, Collaboratore presso la Parrocchia San Giuseppe in Manfredonia.

DOMENICA 28 SETTEMBRE

SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA

ore 8.00 – Spari dei mortaretti

ore 8.30 – Lodi mattutine

ore 9.30, 10.00 – Celebrazioni eucaristiche

ore 17.30 – Corona Angelica

ore 18.00 – Celebrazione del Vespro

ore 18.15 – Novena a San Michele Arcangelo

ore 18.45 – S. Messa presieduta da don Nicola FERRARA, primo Vicario parrocchiale.

Ore 19.45 – PROCESSIONE con la statua del Santo Patrono, seguendo l'itinerario: Chiesa San Michele Arcangelo, Via Gramsci, Via G. Giordani, Via Cristoforo Colombo, Via Cimaglia, Via Palatella, Via del gazzometro, Via A. M. Volta, Via Gargano, Via Giordani, Via Torre dell'Astronauta Colonna, Via Stella, Via del Porto, Piazzale Ferri. Sul Piazzale sarà un momento di devozione e salute. Il pulpito è stato donato da don Nicola Ferraro.

Ore 20.00 – Benedizione impartita da don Alessandro GAMBUTO, Parroco della Parrocchia S. Maria Stella Maris.

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

SOLENNITÀ DI SAN MICHELE ARCANGELO

ore 8.00 – Spari dei mortaretti

ore 8.30 – Lodi mattutine

Ore 9.30 – S. Messa presieduta da don Vincent SASI dF, Parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore in Foggia.

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da S.E. Mons. Domenico UMBERTO D'AMBROSIO, Arcivescovo emerito di Lecce.

A seguire, momento di festa conviviale e musicale nel salone parrocchiale, aperto a tutti.

IL RICAVATO dell’offerta della Novena e della festa, coperte le spese, sarà INTERAMENTE DEVOLUTO per la riqualificazione dell’Oratorio parrocchiale in Via San Giovanni Bosco, a servizio dei ragazzi e delle famiglie del quartiere.

Ti aspettiamo con gioia!

La Comunità parrocchiale San Michele Arcangelo in Manfredonia