Soleil Sorge, come sta riprendendo la sua vita dopo la grave perdita?

Soleil Sorge, nota ex corteggiatrice e protagonista del GF Vip, sta lentamente ricostruendo la propria vita dopo la dolorosa perdita della madre, Wendy Kay, scomparsa il 15 giugno scorso dopo una lunga battaglia contro il tumore. Dopo un periodo di silenzio sui social, Soleil ha deciso di mostrarsi nuovamente, condividendo momenti di svago a Roma insieme ad Antonello Lauretti, noto PR romano, con cui ha trascorso una serata all’insegna dell’amicizia e del relax. Le foto pubblicate sui social mostrano entrambi in look chiari e coordinati, simbolo di un passo avanti nel processo di guarigione.

Il legame tra Soleil Sorge e la madre Wendy Kay

Il legame tra Soleil e Wendy era molto profondo: nel 2020 avevano partecipato insieme a Pechino Express, e la madre rappresentava una fonte di ispirazione e di forza per la ragazza, che ha combattuto con coraggio contro le recidive del tumore al seno e alle ossa. La perdita della Kay ha lasciato un vuoto enorme, e Soleil ha condiviso sui social un lungo messaggio di rispetto e di speranza, chiedendo tempo per elaborare il lutto. Ora, con il cuore ancora ferito, la Sorge si guarda avanti, circondata dall’affetto di chi le vuole bene.