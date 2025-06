Soleil Sorge rompe il silenzio dopo la morte di sua mamma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il cuore resta in frantumi, ma l’amore non si spegne: dopo il doloroso annuncio della scomparsa di sua mamma, Wendy Kay, il 15 giugno 2025, Soleil Sorge ha finalmente trovato la forza per parlare di nuovo. Con un post toccante pubblicato qualche giorno dopo, l’ex concorrente di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip ha deciso di ringraziare pubblicamente i follower per l’immenso affetto ricevuto, mostrando una vulnerabilità che ha colpito chi la segue da sempre. Ma soprattutto, ha lanciato una richiesta inattesa, capace di far riflettere sul valore dello spazio e del tempo nel lutto.

Il ritorno sui social: un ringraziamento atteso e profondo

Dopo giorni di silenzio, Soleil è tornata su Instagram attraverso una story dove, visibilmente provata, ha condiviso il suo cuore con i follower. Ha spiegato: “Scusate se non rispondo a molti su Whatsapp ma ho accidentalmente cancellato tutte le chat nella confusione. Se mi avete scritto qualcosa di importante dopo il 5 giugno, riscrivetemi”. Ha poi aggiunto una frase che ha toccato profondamente: “Vi ringrazio tutti dal profondo del cuore per l’immenso supporto e le dolci parole che mi state scrivendo. La conferma del grande impatto che ha avuto mia madre nel corso della sua vita mi commuove e il vostro amore mi inonda. Vi abbraccio forte”. Un ringraziamento carico di emozione, che ha mostrato come, nel silenzio, si possano trovare risposte di solidarietà umana.

Il post commemorativo: tra ricordi e promesse

Nel frattempo, sui social – tramite un post con carosello fotografico – Soleil ha reso omaggio alla madre, scegliendo parole di grande intensità : “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e una vita oltre ogni misura. Il suo amore è l’universo, il suo spirito, infinito. Il tuo sorriso è per sempre nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di averti nella loro vita. Che la tua anima possa liberarsi nella grazia eterna, madre”

Una richiesta inaspettata: silenzio, spazio e rispetto

È nella richiesta finale che si percepisce l’autenticità più profonda di Soleil: ha chiesto di rispettare il suo spazio e il suo silenzio, in un gesto di estrema delicatezza. In un mondo digitale dove tutto deve essere immediato, lei chiede pazienza e umanità: “Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”.