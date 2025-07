Soggiorno di tre giorni a Capri? Ecco i luoghi e le attrazioni più importanti da non perdere assolutamente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]



Un’isola dal fascino eterno, un panorama che toglie il fiato, spiagge suggestive e acque cristalline:

Capri è uno dei luoghi più belli al mondo. Simbolo della dolce vita, la perla del Golfo di Napoli, è

meta turistica rinomata che attira ogni estate un gran numero di visitatori. Capri è un posto intriso

di magia in cui poter vivere momenti all’insegna del relax. Considerate le dimensioni ridotte, per

scoprire le bellezze dell’isola possono essere sufficienti anche pochi giorni. Tuttavia è sempre

consigliabile programmare un buon itinerario. Ecco cosa vedere a Capri in un soggiorno di tre

giorni: tappe immancabili e luoghi in cui vivere lo spirito dell’isola azzurra.



Cosa vedere a Capri in tre giorni? I luoghi da più belli da scoprire



La piazzetta: il salotto glamour

Piazza Umberto I, ribattezzata la “Piazzetta”, per le sue ridotte dimensioni, è il cuore pulsante della

movida caprese. Da qui si passa per gustare un buon caffè, o un aperitivo al tramonto, ammirando

il panorama circostante. Un soggiorno caprese non può non prevedere una tappa in questa piccola

piazza, simbolo del glamour caprese.



I Faraglioni: il simbolo dell’isola

Alti sassi che si ergono nel mezzo delle acque cristalline, i Faraglioni sono il simbolo dell’isola.

Questi grandi massi scogliosi possono essere raggiunti via mare, noleggiando una barca. Tuttavia è

possibile ammirarli a distanza dal belvedere di Punta Tragara.



La Grotta Azzurra: un antro nel mare blu

Il mare di Capri vanta una gamma di colori straordinari, che vanno dal blu cobalto al celeste

acquamarina. La Grotta Azzurra è un antro marino dallo straordinario colore blu vivo, creato dal

riflesso dei raggi del sole. L’ingresso all’interno è garantito da piccole imbarcazioni che possono

ospitare solo poche persone alla volta. Un luogo suggestivo che rappresenta una tappa

irrinunciabile nel corso di una vacanza caprese.



I Giardini di Augusto: un parco bucolico fra fiori e panorama

A poca distanza dalla Piazzetta, si trovano i Giardini di Augusto, un’oasi di fiori colorati e piante, da

cui è possibile ammirare uno dei panorami più suggestivi dell’isola. Le terrazze del parco offrono

una visuale completa sui Faraglioni e su Marina Grande. Nei giardini è possibile ammirare varie

specie di piante, che danno vita ad un’atmosfera bucolica. Un luogo in cui trascorrere delle ore

all’insegna del relax, ammirando un panorama mozzafiato.



Villa Jovis: la dimora dell’imperatore Tiberio

L’imperatore Tiberio amava Capri, tanto da decidere di trascorrerci molto del suo tempo. Nel I

secolo d.C si ritirò sull’isola azzurra, dove si fece costruire ben dodici ville. Fra queste, Villa Jovis,

con i suoi 7.000 mq, era una delle più imponenti costruzioni volute dall’imperatore sul suolo caprese. Nel

periodo borbonico, una parte della struttura venne saccheggiata, subendo ingenti danni. Oggi è possibile

visitarne i resti, ammirando un panorama unico che abbraccia il Golfo di Salerno, Ischia, Procida e il Cilento.

Villa San Michele: un luogo di grande fascino

Fra i luoghi più interessanti dell’isola non possiamo non menzionare Villa San Michele. Situata ad

Anacapri, la villa è appartenuta ad Axel Mounth, medico e scrittore di origini svedesi. Mounth

arrivò sull’isola in giovane età, rimanendone folgorato. Così scelse di far costruire un gioiello

architettonico nello stesso punto in cui, in epoca romana sorgeva una delle ville di Tiberio. Il suo

obiettivo era di rendere la villa un luogo unico, accogliendo reperti archeologici.

Per conoscere Capri possono essere sufficienti tre giorni, ma per innamorarsene basta un

momento.