È stato smarrito stanotte questo micio a Manfredonia ZONA SAN GIUSEPPE (Via Galileo Galilei/Piazza Giannone), risponde al nome di Mooch.

È un comune gatto europeo con occhi grandi verdi/gialli e una lunga coda a salsicciotto.È molto socievole, ma potrebbe essere timoroso per il fatto che non è mai uscito di casa.Chiamare uno di questi numeri in caso di avvistamento:

MILENA+393737764934

ILARIA+393668988505

ROSSANA+393891876007

FRANCESCO+393481220870