Smantellati gli uffici all’interno del Castello di Manfredonia

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MANFREDONIA – Nonostante la pioggia e le giornate di mal tempo procedono i lavori di smantellamento degli uffici all’interno del Castello di Manfredonia. La foto ricevuta da un lettore alla redazione de ilsipontino.net evidenzia che una gru sta rimuovendo i container che erano all’interno della fortezza Sveva Angioina Aragonese e che molti ricorderanno essere degli uffici. In effetti questi container, nonostante fossero funzionali, non erano un grande vedere.

Ricordiamo a tutti che il castello è visitabile, per prenotare l’ingresso basta collegarsi a questo link. La prima domenica di ogni mese, sono previsti anche ingressi gratuiti. Bisognerà comunque prenotare anche il ticket gratuito presso il seguente sito web. Per il mese di aprile è prevista l’ingresso gratuito anche il 25 aprile 2026. Il Castello sarà visitabile, questa volta a pagamento anche il Lunedi di Pasquetta Lunedì 06 aprile 2026.

All’interno del Castello troverete anche il Museo Archeologico Nazionale con all’interno le famose Stele Daune che saranno presto candidate dal Comune di Manfredonia come Patrimonio dell’Unesco.