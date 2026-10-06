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Siponto Viva! Open day degli scavi archeologici

Con vero piacere, l’Associazione “Imperiales Friderici II” è lieta di invitare gli appassionati di archeologia e di storia a visitare l’ 11 ottobre 2026 gli scavi in corso presso Siponto (Manfredonia), scavi condotti da un’équipe congiunta delle Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia. Notevoli le novità archeologiche di questa campagna di scavo che verranno illustrate dai professori, Giovanni De Venuto, Mariuccia Turchiano, Roberto Goffredo e Giuliano Volpe, e dagli studenti che per l’occasione saranno vestiti da personaggi romani e medievali dalla Sartoria Shangrillà.

L’evento, col supporto organizzativo dell’Associazione ArcheoSipontum APS, è in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e Foggia Direzione regionale Musei Puglia (soprintendente e direttrice regionale arch. Anita Guarnieri) e il Parco Archeologico di Siponto (direttrice dott.ssa Annalisa Treglia), e si pregia di avere il patrocinio del Comune di Manfredonia (Domenico La Marca – Sindaco, assessora Maria Teresa Valente) e della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (S.E. Mons. Franco Moscone). Numerose associazioni e realtà culturali saranno presenti, come gli amici della Contrada “Torre dell’Astrologo”.

Questa sesta edizione dell’Open Day vede nuovamente coinvolta attivamente l’Associazione in un percorso didattico-esperienziale volto a proiettare i visitatori in una modalità oramai consolidata di conoscenza sia dei reperti che delle ricostruzioni: un collaudato modello di fruizione che garantisce un messaggio culturale diretto delle tematiche del periodo, dalla forte connotazione scientifica e mai banale, che spinge anche i non esperti ad appropriarsi consapevolmente del territorio e della sua storia, avvicinandosi alla realtà archeologica attraverso la rievocazione / ricostruzione storica.

Un ricco programma vi aspetta, venite a trovarci. Non mancate!

Per ogni info e aggiornamento seguite la pagina ArcheoSipontum

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