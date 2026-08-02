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Siponto Street Fest, appuntamento al 13 agosto

Il 30 luglio Siponto Street Fest, iniziativa dell’Assessorato al Welfare e Cultura inserita nel Manfredonia Festival 2026, ha acceso Siponto con una serata piena di energia, musica e partecipazione.

Famiglie, bambini, giovani, residenti e visitatori hanno riempito strade, locali e spazi di incontro, con quella voglia semplice e bellissima di stare insieme in una sera d’estate.

Con Beatska, Red Aunt, Sabotage e Party con Ghegè, Siponto si è trasformata in un grande spazio di festa e socialità. Band e professionisti locali, perché comunità significa anche dare spazio, visibilità e valore ai talenti del nostro territorio.

Ed è bello che tutto questo sia accaduto di giovedì sera. Non una data “facile” come il fine settimana, ma una scelta precisa dell’Amministrazione comunale per portare attenzione, continuità e presenza anche nelle aree periferiche.

Perché Siponto è viva. Viva Siponto!

Appuntamento al 13 agosto per un’altra serata di Siponto Street Fest.