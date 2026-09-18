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Siponto, rinvenuta una palla di pietra: “Un proiettile per la catapulta”

Siponto riserva sempre sorprese! Ecco un oggetto molto interessante, rinvenuto in uno dei saggi di scavo realizzati nella zona portuale della città, in un contesto di età medievale.

Si tratta di una palla di pietra (dal diametro di circa 12-13 cm), un proiettile di una petriera, una sorta di catapulta (la mostriamo in un disegno ricostruttivo).

Forte è la suggestione che fa mettere questo proiettile in connessione con l’assedio (e la distruzione della città) da parte di Guglielmo I il Malo nel 1155. La distruzione riguardò in particolare le mura e le torri della città.

Questo oggetto è un documento di quella drammatica pagina della storia sipontina, che la ricerca archeologica sta ricostruendo