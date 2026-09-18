Per la prima volta la Spada di San Michele Arcangelo lascerà Monte Sant’Angelo per raggiungere Asunción in Paraguay

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MONTE SANT’ANGELO – Un evento, per certi aspetti, storico, unisce il santuario basilica di San Michele Arcangelo, sul Gargano, in Puglia, e il Paraguay. Per la prima volta, la venerata Spada di san Michele Arcangelo, infatti, uscirà dall’Italia per raggiungere Asunción, capitale del Paraguay, dove rimarrà dal 9 al 19 ottobre 2026. La notizia è stata data ieri dall’arcidiocesi di Asunción.

“Questo segno, che evoca la presenza, protezione e custodia dell’Arcangelo, giungerà nel Paese mediante un lavoro congiunto tra l’Ambasciata del Paraguay presso la Santa Sede, l’Arcidiocesi di Asunción e il Santuario Basilica di San Michele Arcangelo del Gargano”, si legge nella nota. L’atto centrale e il rito solenne di consacrazione delle famiglie e della Nazione si terrà venerdì 9 ottobre, alle 19, nella cattedrale metropolitana di Asunción, con la presenza di autorità religiose e civili.

Il cardinale Adalberto Martínez Flores, arcivescovo di Asunción, ha sottolineato questo evento come “un segno di benedizione, custodia e speranza per tutto il popolo paraguaiano”. Prossimamente verrà reso noto il programma ufficiale, i percorsi e le altre attività previste durante la sua permanenza nel Paese.