La vita di Lucio Dalla diventa un film per la Rai, si parlerà anche di Manfredonia? Nel cast il figlio di Gianni Morandi

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La vita, la musica e i lati più intimi di uno dei più grandi cantautori italiani stanno per approdare sul piccolo schermo.Sono infatti in corso le riprese di “Lucio”, il primo vero film biografico dedicato a Lucio Dalla, un progetto che andrà in onda sulla Rai nel 2027.

La Trama: Dall’Infanzia al Trionfo di “Caruso”

Diretto da Ambrogio Lo Giudice, storico amico del cantautore, il film non si limiterà a celebrare l’icona pubblica con il berretto e gli occhialini tondi. La narrazione coprirà un arco temporale che parte dall’infanzia del musicista a Bologna, con la vita passata con la mamma a Manfredonia, passando per i periodi più sperimentali (come la fondamentale parentesi artistica con il poeta Roberto Roversi), fino ad arrivare alla consacrazione definitiva con “Caruso”.L’obiettivo del regista è raccontare l’uomo dietro l’artista, esplorandone i momenti nascosti e le sfide affrontate prima del grande successo popolare.

Il Cast: Scelte Sorprendenti e Omaggi

Ad assumersi l’onere di interpretare Dalla da adulto è Valentino Aquilano, un artista che non solo vanta un’impressionante somiglianza fisica e vocale, ma che da anni studia e porta sul palco il repertorio del cantautore.La produzione ha inoltre selezionato, tramite un casting estivo in Emilia-Romagna, un giovanissimo attore per prestare il volto al Lucio bambino.

Nel cast figura anche Giovanna Mezzogiorno, ma una delle scelte più affascinanti riguarda il ruolo di un giovane Gianni Morandi: a interpretarlo sarà infatti suo figlio, il rapper Tredici Pietro (Pietro Morandi).

Produzione e Colonna Sonora

Le riprese, iniziate a metà settembre 2026, dureranno circa quattro settimane e si divideranno principalmente tra due luoghi simbolo per Dalla: Bologna e la Penisola Sorrentina.Per garantire la massima fedeltà storica, la produzione ha ricostruito sul set bolognese la casa d’infanzia dell’artista in Piazza Cavour.

A curare l’anima musicale dell’opera non poteva che essere Beppe D’Onghia, storico collaboratore e direttore d’orchestra di Lucio Dalla.

Pur non essendoci ancora un giorno ufficiale per la messa in onda, l’uscita televisiva è prevista per il prossimo anno, promettendo di riconsegnare al pubblico il ritratto sincero di un genio indimenticabile.