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Siponto: open day della campagna di scavi 2026

Domenica 11 ottobre

Area archeologica di Siponto

A partire dalle ore 10:30

Una giornata dedicata alla conoscenza, alla valorizzazione e alla riscoperta dell’antica Siponto, in occasione dell’Open Day della campagna di scavi archeologici 2026, condotta dalle Università di Bari e di Foggia.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a visite guidate agli scavi, accompagnati dagli archeologi, e conoscere le novità emerse dalle attività di ricerca, con particolare attenzione all’area dell’anfiteatro romano, alla chiesa medievale e al cimitero e all’area portuale dell’antica città.

Il programma prevede inoltre laboratori e attività didattiche, rievocazioni storiche di epoca romana e medievale, momenti dedicati alla vita quotidiana dell’antica Siponto e, nel pomeriggio, appuntamenti musicali e teatrali.

Per l’occasione, la strada che attraversa l’area archeologica sarà eccezionalmente pedonalizzata, consentendo di raggiungere gli scavi a piedi o in bicicletta e di vivere il sito in una prospettiva nuova e più immersiva.

LA PRO LOCO MANFREDONIA

All’interno di questa importante giornata di valorizzazione del patrimonio sipontino, anche la Pro Loco Manfredonia offrirà il proprio contributo con un appuntamento dedicato alla Basilica di Santa Maria di Siponto.

11 ottobre

Ore 16:00–18:00

“Alla scoperta della Basilica di Santa Maria di Siponto”

Un percorso dedicato agli aspetti storici, artistici e simbolici della Basilica e della Cripta inferiore, per approfondire il valore di uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e spirituale del nostro territorio.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con il volontario Aldo Caroleo e Beatrice Mastropietro.

Un pomeriggio per conoscere, attraverso la storia e le testimonianze del nostro patrimonio, le radici di una comunità e di un territorio.

La Pro Loco Manfredonia vi aspetta a Siponto.

Una giornata per riscoprire la nostra storia e vivere il nostro patrimonio.