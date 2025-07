[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice: “Sono una cliente del Lido del Sole a Siponto e voglio presentarvi questi due bravi bagnini che stamattina hanno messo in salvo una bimba di 8 anni che si era allontanata con un materassino e non riusciva a tornare per il vento forte”

Bravi….finalmente una bella storia.