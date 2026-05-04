Benzina verde alle stelle, ma perché paghiamo le accise?
Benzina verde alle stelle, ma perché paghiamo le accise?
Con il rinserimento delle accise sulla benzina, il prezzo della ‘verde’ è salito alle stelle raggiungendo quasi quello del gasolio.
Ma cosa paghiamo con le accise? La risposta è sorprendente
– Guerra d’Etiopia 1935-1936: 1,90 Lire (0,000981 €);
– Crisi di Suez 1956: 14 lire (0,00723 €);
– Ricostruzione post disastro Vajont 1963: 10 lire (0,00516 €);
– Ricostruzione post alluvione Firenze: 10 lire (0,00516 €);
– Ricostruzione dopo terremoto Belice 1968: 10 lire (0,00516 €);
– Ricostruzione post terremoto Friuli 1976: 99 lire (0,0511 €);
– Ricostruzione post terremoto Irpinia 1980: 75 lire (0,0387 €);
– Missione ONU guerra del Libano 1982: 205 lire (0,106 €);
– Missione ONU guerra in Bosnia 1995: 22 lire (0,0114 €);
– Rinnovo contratto autoferrotranvieri 2004: 0,02 €;
– Acquisto autobus ecologici 2005: 0,0005 €;
– Emergenza terremoto in Abruzzo 2009: 0,0051 €;
– Finanziamento Cultura 2011: 0,0071 – 0,0055 €;
– Gestione immigrati dopo crisi libica 2011: 0,04 €;
– Emergenza alluvione Liguria e Toscana 2011: 0,0089 €;
– Decreto Salva Italia 2011: 0,082 € benzina, 0,113 € diesel;
– Emergenza terremoti Emilia 2012: 0,024 €;
– Finanziamento Bonus Gestori e riduzione tasse terremotati Abruzzo: 0,005 €;
– Spese Decreto Fare “Nuova Sabatini” 2014: 0,0024 €.