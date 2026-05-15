Sinner-Medvedev: dove vedere in chiaro e in streaming la semifinale di Roma e a che ora

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La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è il momento più atteso degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista altoatesino, protagonista di una stagione straordinaria, affronta il russo sul Centrale del Foro Italico per conquistare la finale del Masters 1000 di Roma. Un match che promette spettacolo e tensione, con due dei migliori giocatori del circuito pronti a contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, anche in chiaro, per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro. Ma a che ora si gioca la semifinale? Dove si può vedere in chiaro? E quali piattaforme offriranno la diretta streaming? Scopriamolo insieme.

Sinner-Medvedev: orario e precedenti della semifinale di Roma

La semifinale tra Sinner e Medvedev è in programma venerdì 15 maggio alle ore 19, sul campo Centrale del Foro Italico. Un orario serale scelto per garantire la massima visibilità televisiva e per permettere al pubblico di godersi lo spettacolo sotto le luci di Roma. Il match potrebbe tuttavia subire variazioni a causa del meteo: le previsioni indicano un alto rischio di pioggia nel tardo pomeriggio, con la possibilità di rinvio a tarda notte o addirittura a sabato.

Sinner arriva alla semifinale dopo un percorso impeccabile. Ha superato Ofner, Popyrin, Pellegrino e Rublev, mostrando solidità e concentrazione. Medvedev, invece, ha dovuto faticare di più, vincendo contro Machac, Llamas Ruiz, Tirante e Landaluce in un match maratona terminato al terzo set.

I precedenti tra i due sono ben 16, con Sinner avanti 9-7. L’ultimo confronto risale alla finale di Indian Wells, dove l’azzurro ha trionfato in due set, confermando la sua crescita e la capacità di gestire i momenti decisivi. Medvedev, numero uno del mondo, arriva alla sfida con una striscia di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, ma con qualche segnale di stanchezza emerso nei quarti di finale.

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV e in chiaro

La semifinale Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con copertura completa e commento dedicato. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite Sky Go e NOW, le piattaforme digitali di Sky che permettono di guardare il match su smartphone, tablet e PC.

Per chi non dispone di un abbonamento, la buona notizia è che la partita sarà visibile in chiaro su Tv8, canale gratuito del digitale terrestre. La diretta inizierà pochi minuti prima del match, con collegamenti dal Foro Italico e interviste ai protagonisti. Tv8 offrirà anche la replica integrale in seconda serata, per chi non potrà seguire l’incontro live.

La copertura televisiva sarà accompagnata da aggiornamenti in tempo reale sui social e sui siti sportivi, con highlights e statistiche pubblicate subito dopo la fine del match. Un’occasione imperdibile per vivere ogni punto della sfida tra due campioni che rappresentano il presente e il futuro del tennis mondiale.

Sinner-Medvedev: rischio pioggia e possibili rinvii

Il meteo potrebbe giocare un ruolo decisivo nella serata romana. Le previsioni indicano pioggia a partire dal tardo pomeriggio, con possibilità di interruzioni o rinvii. Gli organizzatori hanno già predisposto un piano alternativo: in caso di maltempo, la partita potrebbe slittare a tarda notte o essere spostata a sabato mattina.

Sinner, reduce da settimane intense tra tornei e superfici diverse, ha mostrato qualche segnale di affaticamento nel match contro Rublev, toccandosi più volte la coscia sinistra. Tuttavia, il pubblico del Foro Italico sarà tutto dalla sua parte, pronto a spingerlo verso la finale. Medvedev, dal canto suo, cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e di confermare la sua supremazia nei Masters 1000.

La semifinale tra Sinner e Medvedev non è solo una partita di tennis, ma un evento che catalizza l’attenzione di milioni di spettatori. Un duello tra talento e strategia, tra potenza e precisione, che promette emozioni fino all’ultimo punto.